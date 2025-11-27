"На 2 минуты разминулись со смертью": история харьковчанина, чудом выжившего после удара РФ

Российский дрон уничтожил дом одинокого пенсионера в Харькове / © 24 канал

Вечером 23 ноября российский беспилотник уничтожил частное здание 77-летнего Владимира Кравцова в Харькове. Пенсионер, не имеющий родственников и одинокий, чудом выжил. Он оказался всего в трех метрах от места взрыва. Владимир ранее был футбольным тренером. Несмотря на полную потерю своего жилья, мужчина сохраняет чрезвычайный оптимизм и несокрушимость духа.

Об этом сообщает 24 канал.

Атака во время разговора

Владимир напомнил, что 23 ноября сначала раздались два удара, после чего прибыли пожарные. В него вошел сосед и сообщил, что россияне снесли два дома.

«Мы разговаривали несколько минут, и тогда сосед ушел. А через 2 минуты снова удар. Если бы он на эти 2 минуты задержался, мы бы здесь двое и погибли. На 2 минуты мы разминулись со смертью», — рассказал Владимир Кравцов.

Во время повторного удара мужчина сидел на кровати. Его спасли крепкие бревна и кирпич, хотя обломки стекла посекли ему руки.

Российский дрон уничтожил дом одинокого пенсионера в Харькове. / © 24 канал

Борьба за родной дом

Дом, уничтоживший российский дрон, был семейным наследием. По словам пенсионера, здесь выросли его дедушка, отец и он сам. Пожар не удалось вовремя погасить из-за непрерывных повторных атак российских дронов на ту же территорию, что заставляло спасателей скрываться.

Как пишут в медиа, городские власти предоставили господину Владимиру комнату в общежитии. Однако, несмотря на почтенный возраст, мужчина не кажется: он ежедневно приходит на руины и, как бывший тренер, привыкший к падениям и победам, ищет уцелевшие вещи и готов отстраиваться. Он уже смог найти куртку и обувь. Господин Владимир обращается к неравнодушным с просьбой помочь восстановить родной дом.

Реквизиты для помощи

Волонтеры организовали сбор средств в поддержку Владимира Кравцова для восстановления или приобретения нового жилья. Часть суммы уже собрана. Номер карты: 4874 1000 2047 8486.

