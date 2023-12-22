На 500 бойцов наступало 15 000 врагов: комбат рассказал, как РФ продавила фланги в районе Авдеевки

Губаренко рассказал, что хоть украинские войска и довольно долго держали определенные рубежи, "нас просто продавили количеством и сосредоточенным ударом в одну точку".

Российским войскам в феврале-марте удалось пехотой продавить фланги вокруг Авдеевки. Враг бросил туда много живой силы и средств, а украинские войска не успевали восстанавливаться, неся потери.

Об этом командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко рассказал в интервью "Украинской правде". Его батальон почти год удерживает оборону на северном фланге Авдеевского направления.

Наступление на Авдеевку – как россияне смогли продавить фланги

Губаренко объяснил, как в феврале-марте 2023 года оккупантам удалось продавить фланги на Авдеевке и сформировать "клешни" для дальнейшего окружения города.

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"У них прошла мобилизация. К тому же они тоже учатся, там не аборигены служат. Вернее, аборигены идут мясом в пехоте, а кадровых офицеров они берегут и учат. Они удержали важные для себя рубежи, подготовили личный состав, накопили силы средства, перебросили резервы и пошли на прорыв", – рассказал комбат.

То есть россияне продавили фланги большим количеством пехоты: на один украинский батальон наступали три вражеских бригады.

"Мы просчитывали разные маршруты выдвижения пехоты, ее количество. Вся пехота, которая на нас шла, была уничтожена. Но мы не ожидали… По всем канонам, на одного обороняющегося пехотинца должно наступать пятеро. А если посчитать, то в нас на один батальон наступало три бригады", – объяснил Губаренко.

Он уточнил, что на 500 украинских бойцов наступало примерно 10-15 тыс. российских оккупантов.

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Россияне просто продавили ВСУ количеством

"Хочешь-не-хочешь, а мы несли потери. Мы не успевали пополняться, восстанавливаться. Хотя мы и довольно долго держали определенные рубежи, нас просто продавили количеством и сосредоточенным ударом в одну точку", — рассказал комбат.

Он также сообщил, что были построены две линии оборонительных рубежей на северном и южном флангах. Украинские войска держали обе линии.

"Все упирается в количество личного состава. Если нас оборонялось 500, а их идет 5000, то и мы, и они несут потери. Но они свои 5000 "поделили" на сегодня, завтра, послезавтра. И каждый день они идет. А у нас как было 500, то с каждым днем эта цифра уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. Люди уставали. Да, подходили резервы, но не в таком количестве, которое могло бы их остановить", — описал ситуацию Губаренко.

Напомним, по словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, российские войска зашли в промзону Авдеевки и закрепились там.

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