По информации Генштаба, потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако на 7 других враг обстреливает территорию из танков и артиллерийских систем разных типов.

Об этом сообщило командование Генштаба ВСУ.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области;

– в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двухлетняя, Раздолевка и Ямполь;

– в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двухлетняя, Раздолевка и Ямполь; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое;

– в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое; на Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Угледар, Никольское, Времивка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Железнодорожное.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава приняло интересное решение.

"Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет полагаться на подразделения федеральной службы безопасности Российской Федерации", – отметили в Генштабе.

Напомним, что несмотря на активность врага в Донецкой области, Вооруженные силы полностью освободили Лиман и его контролируют, сегодня окончательно закрепляются в нем.

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