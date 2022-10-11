На 8 направлениях враг наносит удары с танков и артиллерийских систем разных типов — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако на 8 других враг обстреливает территорию из танков и артиллерийских систем разных типов.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 11 октября.

Отмечается, что противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Сиверском направлении – Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;

– Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; на Слобожанском направлении – Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;

– Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань; на Краматорском направлении – Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;

– Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное; на Бахмутском направлении – Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

– Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное и Белогорье.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них — Давидов Брид, Новая Каменка, Благодатка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в течение 11 октября удалось сбить 14 российских ракет.

Заметим, по оценкам военного эксперта Романа Свитана, новая масштабная ракетная атака со стороны России может повториться, но не раньше чем через неделю.