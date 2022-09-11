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На 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии

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На 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии

Под обстрелом Богородичное, Константиновка, Барановка и другие населенные пункты.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако на других участках фронта враг постоянно обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ 11 сентября.

На 9 направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;
  • на Харьковском направлении – Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;
  • на Славянском направлении – Славянск и Стелла;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опросное;
  • на Авдеевском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Тонечко, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;
  • на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленко, Угледар и Никольское;
  • на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уволили населенный пункт Казача Лопань Дергачевской общины.

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Дата публикации
Просмотры
362
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