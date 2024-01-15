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На 980 захватчиков стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

На 980 захватчиков стало меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Оккупанты несут потери на фронте / Фото: Associated Press

За прошедшие сутки уничтожены еще 980 оккупантов.

Общие боевые потери российских захватчиков на 15 января составили 370 980 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще почти тысяча оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 370 980 (+980) человек
  • танков ‒ 6089 (+14)
  • боевых бронированных машин ‒ 11322 (+20)
  • артиллерийских систем – 8771 (+24)
  • РСЗО – 958 (+1)
  • средства ПВО – 650 (+2)
  • самолетов – 329
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6865 (+4)
  • крылатые ракеты ‒ 1815 (+1)
  • корабли /катера ‒ 23
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11698 (+31)
  • специальная техника ‒ 1356 (+3)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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