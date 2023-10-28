На аэродроме под Севастополем захватчики разместили системы ПВО и РЛК: появились спутниковые снимки

Аэродром Бельбек оккупанты превратили в свою военную базу.

Российские захватчики разместили на аэродроме Бельбек под оккупированным Севастополем комплексы ПВО и радиолокационные станции. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Эксперты обнаружили на авиабазе:

две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;

РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;

радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;

комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Спутниковый снимок аэродрома Бельбек / Фото: Telegram / Крымский ветер

В Сети также показали график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

Спутниковый снимок аэродрома Бельбек

Ранее сообщалось, что РФ разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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