Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На аэродроме под Севастополем захватчики разместили системы ПВО и РЛК: появились спутниковые снимки

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
672
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На аэродроме под Севастополем захватчики разместили системы ПВО и РЛК: появились спутниковые снимки

Аэродром Бельбек под Севастополем / Фото: скриншот с видео

Аэродром Бельбек оккупанты превратили в свою военную базу.

Российские захватчики разместили на аэродроме Бельбек под оккупированным Севастополем комплексы ПВО и радиолокационные станции. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Эксперты обнаружили на авиабазе:

  • две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
  • радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;
  • комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".
Спутниковый снимок аэродрома Бельбек / © Telegram / Крымский ветер
Спутниковый снимок аэродрома Бельбек / Фото: Telegram / Крымский ветер

В Сети также показали график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

Спутниковый снимок аэродрома Бельбек / ©
Спутниковый снимок аэродрома Бельбек

Ранее сообщалось, что РФ разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
672
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация