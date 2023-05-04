На аэродроме Сеща в Брянской области уничтожили Ан-124 "Руслан" – Легион "Свобода России"

По информации российских добровольцев, еще один такой же самолет получил осколочные пробоины фюзеляжа.

Бойцы Легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины, заявили о "бавовне" на аэродроме Сеща в Брянской области.

Об этом пише пресс-служба Легиона в Телеграм.

По их информации, был поврежден как минимум один АН-124-100 ("Руслан"). Стоимость одного борта оценивается в сумму не менее 70 млн долларов США.

В РФ, по разным данным, по состоянию до 3 мая 2023 года, было не более 12 таких самолетов в рабочем состоянии. Их производство или ремонт собственными силами в РФ невозможны, отмечают российские добровольцы.

"Квази-правительство РФ умалчивает реальные потери боевых самолетов в результате ночной атаки беспилотника", – говорится в сообщении Легиона.

По словам пресс-службы, небезразличные россияне из сопротивления Легиона говорят, что реальные масштабы потерь техники в полку превышают официально заявленные.

Якобы не поврежден, а полностью уничтожен один АН-124-100, который пребывал на стоянке полностью заправленным топливом. Еще один такой же самолет получил осколочные пробоины фюзеляжа.

"Пока неизвестно, все ли это потери, мы ждем спутниковых снимков с места событий", – подытожили в Легионе "Свобода России".

Украинский Генштаб или Минобороны пока не комментировали эту информацию.

Аэродром Сеща: что известно

Сеща — военный аэродром в Брянской области, расположенный вблизи одноименного поселка.

Там базируется 566-й военно-транспортный авиационный Солнечногорский полк. На его вооружении состоят самолеты Ан-124.

Именно с этого аэродрома взлетали истребители-бомбардировщики СУ-34 для ударов по территории Украины.

По информации "Радио Свобода", часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Беларуси, сменили дислокацию на аэродром Сеща. По состоянию на 6 апреля там были военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

Легион "Свобода Россия": краткая справка

О создании Легиона "Свобода России" стало известно в марте прошлого года. В его состав входят россияне-добровольцы, выступающие против режима Путина. По словам тогда еще советника ОП Арестовича, очаги легиона "Свобода России" появились на территории РФ и уже начали активные действия.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области упала еще одна бомба ФАБ-500, которой оккупанты собирались бомбить Украину.