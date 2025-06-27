На аэродроме в России поражены 4 самолета: подробности спецоперации

Российский самолет Су-34 / © Associated Press

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В результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.

Об этом сообщили в СБУ

По российским истребителям нанесли удар дальнобойные дроны.

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«Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов», — отметили в украинской спецслужбе.

В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

«Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы», — отметили в СБУ.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина», во время которой были поражены десятки российских самолетов на 4 аэродромах в разных регионах РФ

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