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На аэродроме в России поражены 4 самолета: подробности спецоперации
Удар по аэродрому в РФ нанесли украинские дальнобойные дроны.
В результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.
Об этом сообщили в СБУ
По российским истребителям нанесли удар дальнобойные дроны.
«Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов», — отметили в украинской спецслужбе.
В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.
«Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы», — отметили в СБУ.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина», во время которой были поражены десятки российских самолетов на 4 аэродромах в разных регионах РФ