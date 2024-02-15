На Алтае раздался мощный взрыв на оборонном предприятии: мэр назвал это "технологическим процессом" (видео)

Местные жители пожаловались на ударную волну и столб дыма над городом.

В российском городе Бийск в Алтайском крае раздался взрыв в районе расположения оборонного предприятия входящего в состав Роскосмоса ФНОЦ "Алтай".

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Местные жители пожаловались на ударную волну и столб дыма над городом. Пишут, что взрыв мог произойти на заводе Федеральный научно-производственный центр Алтай, где производят боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей.

Бийск, Алтайский край



Взрыв на заводе АО ФНОЦ "Алтай". 3100 км. от границ Украины.



Это государственное предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на химических технологиях, а точнее на взрывчатых веществах.



✙ Хамелеон pic.twitter.com/V8DgPzUdp0 — Serg (@NHunter007) February 15, 2024

К слову, Бийск расположен в более чем 3500 км от Киева.

Городской голова этого города назвал взрыв “хлопком”, объяснив его “работами, происходящими в соответствии с технологическим процессом”.

Напомним, 13 февраля спецназначители группы ГУР МО Украины "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2", в результате атаки РЛС сожгли вместе с оккупантами.

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