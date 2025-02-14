На атаку по Чернобыльской АЭС отреагировали в МАГАТЭ

Пока нет никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки укрытия.

В МАГАТЭ прокомментировали удар российского дрона по укрытию Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, что привело к пожару. Ей сообщили, что БПЛА врезался в крышу", – указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники пожарной безопасности и транспорт отреагировали в считанные минуты.

Пока нет никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки укрытия. Уровень радиации внутри и снаружи остается нормальным и стабильным. О погибших не сообщается. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности.

"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", – сказал он.

К слову, накануне в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российская атака на позиции украинских военных сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.