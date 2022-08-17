На Авдеевском направлении оккупанты имеют частичный успех — Генштаб

Российские военные продолжают наступление на востоке. В частности, оккупанты имеют частичный успех на Авдеевском направлении.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российская армия имеет несущественный успех в направлении населенного пункта Опытное Донецкой области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.
"На Авдеевском направлении противник продолжил огненное влияние возле Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудару неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опитное", — отметили в Генштабе.
Напомним, украинские защитники подавили попытки кафиров улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. Так, российские войска устроили обстрелы на этом направлении. Они зафиксированы вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Однако оккупантам не удалось достичь запланированного.
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