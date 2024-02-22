На Авдеевском направлении россияне перегруппировываются, подтягивают резервы - Тарнавский

На Авдеевском направлении российские войска перегруппировываются, подтягивают резервы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Авдеевском направлении наши защитники и защитницы за минувшие сутки отразили 19 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское. Наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", – написал он.

По его словам, на Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать противника в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

На Запорожском направлении украинские воины отразили восемь атак противника в районе Роботино, где россияне пытаются совершать наступательные действия малыми штурмовыми группами, привлекая квадроциклы. За сутки, 21 февраля, были уничтожены и повреждены три российских квадроцикла.

Напомним:

Командование приняло решение вывести украинские войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что украинские воины достойно исполнили свой долг. Они нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — написал он.

За четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года) на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

личного состава – 47 186 человек

танки – 364

артиллерийские системы – 248

боевые бронемашины – 748

самолеты – 5

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский об уходе украинских войск из Авдеевки! Что там происходит на самом деле?

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