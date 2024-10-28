На авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове РФ снова увеличено количество Ту-95МС: что известно

За последнюю неделю в связи с тренировкой бортов Ту-95МС враг осуществил передислокацию между авиабазами.
Россия снова увеличила количество Ту-95МС на авиабазе "Оленья" до 13 единиц.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking.
"Объясняем. В связи с тренировками бортов Ту-95МС за последнюю неделю между авиабазами была осуществлена передислокация бортов.
- 25.10 один борт из "Украинки".
- 25.10 два борта из "Энгельс-2".
- 26:10 один борт из "Энгельс-2" (это тот, который взлетал ночью в 04:30).
Поэтому и имеем "увеличение" на одной из авиабаз Ту-95МС", – говорится в сообщении.
Никакого увеличения общего количества Ту-95МС вблизи территории Украины нет, кроме одного борта с авиабазы "Украинка" с Дальнего Востока.
По данным Telegram-канала Tracking, общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 12:00 28.10 составляет 18 единиц:
- "Оленья" – 13 Ту-95МС.
- "Энгельс-2" – два Ту-95МС
- "Дягилево" – три Ту-95МС.
Тем не менее, несмотря на обучение, количество бортов, снаряженных КР Х-101, может составлять до 12 единиц на авиабазе "Оленья".
Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко недавно заявил, что россияне готовят новую массированную атаку по Украине.
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