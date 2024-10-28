Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове РФ снова увеличено количество Ту-95МС: что известно

На авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове РФ снова увеличено количество Ту-95МС: что известно

Спутниковый снимок авиабазы "Оленья" 27 октября/Фото: Tracking

За последнюю неделю в связи с тренировкой бортов Ту-95МС враг осуществил передислокацию между авиабазами.

Россия снова увеличила количество Ту-95МС на авиабазе "Оленья" до 13 единиц.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking.

"Объясняем. В связи с тренировками бортов Ту-95МС за последнюю неделю между авиабазами была осуществлена передислокация бортов.

  • 25.10 один борт из "Украинки".
  • 25.10 два борта из "Энгельс-2".
  • 26:10 один борт из "Энгельс-2" (это тот, который взлетал ночью в 04:30).

Поэтому и имеем "увеличение" на одной из авиабаз Ту-95МС", – говорится в сообщении.

Никакого увеличения общего количества Ту-95МС вблизи территории Украины нет, кроме одного борта с авиабазы "Украинка" с Дальнего Востока.

По данным Telegram-канала Tracking, общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 12:00 28.10 составляет 18 единиц:

  • "Оленья" – 13 Ту-95МС.
  • "Энгельс-2" – два Ту-95МС
  • "Дягилево" – три Ту-95МС.

Тем не менее, несмотря на обучение, количество бортов, снаряженных КР Х-101, может составлять до 12 единиц на авиабазе "Оленья".

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко недавно заявил, что россияне готовят новую массированную атаку по Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация