На авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове РФ снова увеличено количество Ту-95МС: что известно

За последнюю неделю в связи с тренировкой бортов Ту-95МС враг осуществил передислокацию между авиабазами.

Россия снова увеличила количество Ту-95МС на авиабазе "Оленья" до 13 единиц.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking.

"Объясняем. В связи с тренировками бортов Ту-95МС за последнюю неделю между авиабазами была осуществлена передислокация бортов.

25.10 один борт из "Украинки".

25.10 два борта из "Энгельс-2".

26:10 один борт из "Энгельс-2" (это тот, который взлетал ночью в 04:30).

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Поэтому и имеем "увеличение" на одной из авиабаз Ту-95МС", – говорится в сообщении.

Никакого увеличения общего количества Ту-95МС вблизи территории Украины нет, кроме одного борта с авиабазы "Украинка" с Дальнего Востока.

По данным Telegram-канала Tracking, общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 12:00 28.10 составляет 18 единиц:

"Оленья" – 13 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – два Ту-95МС

"Дягилево" – три Ту-95МС.

Тем не менее, несмотря на обучение, количество бортов, снаряженных КР Х-101, может составлять до 12 единиц на авиабазе "Оленья".

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко недавно заявил, что россияне готовят новую массированную атаку по Украине.

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