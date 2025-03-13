На авиабазе "Оленья" Россия сосредоточила множество самолетов: что это может означать (фото)

После 2022 года "Оленья" активно применяется для атак на Украину. Бомбардировщики стартуют с базы, улетают к Каспийскому морю и оттуда запускают ракеты по целям.

Россия сосредоточила 45 единиц военных самолетов на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове вблизи границ НАТО, являющейся крупнейшим развертыванием на этой базе с начала конфликта в Украине. Есть вероятность, что Россия готовится к массированным ударам по Украине. Также не исключено, что активность связана с плановым техническим обслуживанием машин.

Об этом сосредоточении российских военных самолетов свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 12 марта. Снимки появились на канале любителей военной и гражданской авиации.

Согласно обнародованным снимкам на авиабазе находятся:

10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

35 дальних бомбардировщиков Ту-22М3;

5 военно-транспортных самолетов Ан-12;

3 учебных Ту-134УБЛ;

4 вертолета Ми-8.

Накопление российских военных самолетов на авиабазе "Оленья"/Спутниковый снимок AviVector

Скопление российских военных самолетов на авиабазе "Оленья"/Спутниковый снимок AviVector

Накопление российских военных самолетов на авиабазе "Оленья"/Спутниковый снимок AviVector

Накопление российских военных самолетов на авиабазе "Оленья"/Спутниковый снимок AviVector

Комментируя эту активность, западные обозреватели отметили, что база расположена в 90 км южнее Мурманска и исторически использовалась для стратегической авиации России. Со взлетно-посадочной полосой длиной 3500 метров она подходит для тяжелых самолетов, в том числе Ту-95МС и Ту-22М3, несущих крылатые ракеты Х-101 и Х-55 с дальностью более 2500 км.

После 2022 года "Оленья" активно применяется для атак на Украину. Бомбардировщики стартуют с базы, улетают к Каспийскому морю и оттуда запускают ракеты по целям. При этом удаленность базы (около 1800 км от границы с Украиной) отчасти защищает ее от ударов ВСУ.

Возможные причины развертывания

Выясняя причины такой активности россиян, эксперты разошлись во мнениях. К примеру, бывший директор британского института RUSI Майкл Кларк считает, что Россия консолидирует силы перед весенним наступлением, а увеличение количества Ту-22М3 может свидетельствовать о подготовке массированных ударов по Украине.

Со своей стороны профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зиск предположила, что концентрация такого количества самолетов обусловлена необходимостью технического обслуживания машин или передислокацией. Она отметила, что расположение базы всего в 150 километрах от Финляндии, которая является членом НАТО с 2023 года, и в 200 километрах от Норвегии осложняет любые агрессивные намерения, поскольку Россия будет опасаться вызвать ответную реакцию со стороны Альянса.

Дело в том, что любая активность на авиабазе сразу же отслеживает разведка НАТО, что уменьшит элемент неожиданности и потенциально удержит Россию от использования базы для чего-либо, кроме нынешней роли в войне против Украины.

Обозреватели, со своей стороны, добавили, что в Пентагоне пока не стали комментировать ситуацию, но подчеркнули, что продолжают мониторинг российской военной активности. В то же время, не исключено, что Россия демонстрирует силу и проверяет реакцию Запада, одновременно готовясь к возможной эскалации, хотя точные намерения Москвы остаются непонятными.

Напомним, в России впервые за полгода совершил взлет редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщили мониторинговые каналы. Как известно, он способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

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