На авиабазе под Симферополем, где прозвучали взрывы, находились 24 российских самолета — Bellingcat

На военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма, где днем 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым, находились 24 российских самолета.

По данным известного расследователя, руководителя Bellingcat Христа Грозева, на аэродроме размещались 12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ.

Об этом известный журналист-расследователь написал в Twitter.

"Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме Гвардейское. Он содержал 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ и входил в состав ВМФ России", — говорится в его сообщении.

Стоит добавить, что официальной информации об инциденте пока нет. Также неизвестно причины взрывов.

Напомним, российские издания сообщили, что днем 16 августа на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма.

Отметим, что утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Затем в Минобороны РФ сегодняшние взрывы в Крыму назвали диверсией.

Перед этим, 9 августа, на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупационная "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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