Официального подтверждения от Воздушных сил ВСУ пока нет.

В воскресенье, 14 января, украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили Ил-22М11

Об этом заявили народный депутат Юрий Мысягин и "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны.

По информации Мисягина, около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ – а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику ИЛ-22М, находившимся над акваторией Азовского моря.

"А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи", — отметил нардеп.

Издание "РБК-Украина" опубликовало якобы аудиозапись перехвата разговора самолета Ил-22М с диспетчером аэродрома в Анапе. На записи слышно, что самолет срочно пригласил посадку, пожарных и машину скорой помощи.

"Если говорить о ДРЛО, то их изготовлено было всего ≈30 ед. Цель жирнеющая", — отметил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Официального подтверждения от Воздушных сил ВСУ пока нет.

А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Заметим, что еще один российский самолет Ил-22М – "воздушный защищенный пункт управления" – был сбит летом 2023 года боевиками ЧВК Вагнер во время их "похода" на Москву.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 329 самолетов и 324 вертолета.

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