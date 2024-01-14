Над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик РФ А-50 и подбили Ил-22М: что известно

Официального подтверждения от Воздушных сил ВСУ пока нет.
В воскресенье, 14 января, украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили Ил-22М11
Об этом заявили народный депутат Юрий Мысягин и "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны.
По информации Мисягина, около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ – а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику ИЛ-22М, находившимся над акваторией Азовского моря.
"А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи", — отметил нардеп.
Издание "РБК-Украина" опубликовало якобы аудиозапись перехвата разговора самолета Ил-22М с диспетчером аэродрома в Анапе. На записи слышно, что самолет срочно пригласил посадку, пожарных и машину скорой помощи.
"Если говорить о ДРЛО, то их изготовлено было всего ≈30 ед. Цель жирнеющая", — отметил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Официального подтверждения от Воздушных сил ВСУ пока нет.
А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Заметим, что еще один российский самолет Ил-22М – "воздушный защищенный пункт управления" – был сбит летом 2023 года боевиками ЧВК Вагнер во время их "похода" на Москву.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 329 самолетов и 324 вертолета.
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