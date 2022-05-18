На "Азовстале" погибла семья Таранов: его убило бомбой в госпитале, она погибла от боев через три недели

На "Азовстале" погибла семья Таранов: его убило бомбой в госпитале, она погибла от боев через три недели

Виталий и Алла Тараны погибли под российскими обстрелами на "Азовстали", у супругов остался трехлетний сын.

В преддверии гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами в больницу, где лежал раненый муж. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу, говорится в ТСН.

На одном из фото они крепко держат друг друга за руку. Виталий в госпитале на "Азовстали", у него тяжелые ранения. С женой Аллой, они не виделись полтора месяца. И она рискнула вырваться к нему под обстрелами, рассказывает мама. "Они мне выслали это фото, как они счастливы, что они увиделись, они очень худые были, потому что есть уже ничего, вода техническая", — рассказывает женщина.

"Он очень часто писал, что по ней очень соскучился, и за день до его гибели, она смогла один километр пройти ночью, даже бежать, она писала, какое-то призыв сердца был, что она побежала туда", — рассказывает друг погибшего Александр.

На следующий день Виталия не стало, россияне сбросили бомбу на госпиталь. Незадолго до того боец записывал для мамы и трехлетнего сына Данилко видео. "Я поправляюсь, уж лучше, Даничка привет, я тебя сильно люблю", — говорил тогда Виталий.

"Я пишу: "Привет мой родной, обнимаю, думаю о тебе, как ты мужествен", но 15 апреля его уже не было, он не прочитал. 15-го туда попала бомба такая огромная", — рассказывает мама бойца Романа.

Его жене Алле предлагали уехать, но она не хотела покидать мужа. А через три недели после гибели Виталия, решисты убили и ее. "Я писала девушкам, которые там, чтобы ее поддерживали, а она написала, не пишите никому за меня, я очень сильная. Она геройка, она невероятная девушка, в " Азове " таких много, в жизни таких нужно поискать", — добавляет женщина.

Виталию было 36 лет, Алле — 33, они родом из Красногоровки Донецкой области. В полку "Азов" почти с самого начала создания. Сначала волонтерили, а затем получили должности. Алла – делопроизводитель, Виталий занимался финансами. У супругов остался трехлетний сын Данилко. Забрать тела супругов сейчас невозможно. "О, Боже, мои дети, им сейчас хорошо, они в раю, они вместе. Возможно, мы будем их просто идентифицировать по ДНК, я не знаю", — в слезах говорит мама бойца.

Героическая история супругов, жизнь которых оборвалась на "Азовстали"

Ролану поддерживает друг Виталия – Саша. Они дружили с детства, ежедневно переписывались и даже устраивали на расстоянии совместные завтраки. "Видеосвязи не было. Я заваривал кофе, клал рядом что-нибудь вкусненькое, присылал ему фотку и на расстоянии мы встречали с ним новое утро. Я не знаю, из какого металла они, находясь в таких условиях, они радовались, они имели такую мотивацию, что не передать, это и в СМС ощущалась мощь", – говорит Саша.

Ролана молится, чтобы удалось спасти защитников "Азовстали". Ведь тоже была в полку "Азов" – уволилась в ноябре. Ей болит потеря каждого бойца, потому что все ей были как родные. А сыну даже после гибели мама продолжает писать.

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