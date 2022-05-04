На "Азовстали" идут кровопролитные бои — срочное обращение командира "Азова" (видео)

Полк "Азов" продолжает героическую оборону в Мариуполе, которая длится уже 70-й день.

"Азовцы" до сих пор находятся на заводе "Азовсталь", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия.

Об этом говорится в обращении командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на "Азовстали", – отметил Прокопенко.

По его словам, уже второй день, когда россияне прорвались на территорию завода. Сейчас на "Азовстали" продолжаются тяжелые коровопролитые бои.

"Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполя. Наши солдаты этого заслуживают", — говорит командир "Азова"

Пркопенко признал, что ситуация очень сложная. Но, несмотря ни на что, защитники "Азовстали" продолжают выполнять приказ держать оборону.