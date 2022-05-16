На "Азовстали" из-за атак оккупантов за два месяца погибли 15 женщин: мэр показал видео с завода

На "Азовстали" из-за атак оккупантов за два месяца погибли 15 женщин: мэр показал видео с завода

На "Азовстали", который беспощадно атакуют оккупанты, погибают молодые украинские семьи.

На "Азовстале", который, несмотря на ранения и отсутствие элементарных условий для существования , мужественно защищают украинские защитники, уже погибли 15 молодых женщин.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, уже более двух месяцев украинские защитники удерживают оборону периметра "Азовстали". Там военные находятся целыми семьями. Они вместе защищают, вместе поддерживают друг друга и вместе, к сожалению, гибнут.

"На Азовстали уже погибли 15 молодых женщин – военных, медицинских работников. Это трагедия для всего украинского народа. Это лучшие из нас, настоящие герои. Мы должны сделать все для их спасения. Мир должен сделать все для того, чтобы спасти наших героев", – подчеркнул Бойченко.

Он напомнил, что депутаты Мариупольского городского совета обратились к МИДу Украины с просьбой привлечь все международные инструменты для спасения украинских защитников и проведения операции extraction. Бойченко подчеркнул, что власти будут бороться за жизнь украинских военных так, как и они борются за Мариуполь.

"Оккупанты продолжают сбрасывать сверхтяжелые бомбы. Это нужно остановить. Нужно спасти наших защитников", — подчеркнул он.

Напомним, Руслана Лыжичко и родные защитников "Азовстали" обратились к турецкому правительству.

Как сообщалось, на "Азовстале" около 600 раненых, 40 из них – в тяжелом состоянии.

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