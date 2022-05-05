На "Азовстали" ситуация остается крайне критической – Арестович

По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, однако украинские защитники смогли восстановить оборону.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что Россия до 9 мая будет штурмовать "Азовсталь", чтобы показать результат.

Свое мнение советник руководителя ОП выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 4 мая.

"Дело в том, что эти "товарищи" решили окончательно победить и пошли в крутой наземный штурм. Я так понимаю, главный замысел состоит в том, чтобы 9 мая объявить о том, что мы всех победили, в первую очередь Мариуполь", — прокомментировал политик .

По словам политика, оккупанты сегодня, 4 мая, прорвались на "Азовсталь", но украинские защитники смогли их оттуда выбить. Впрочем, ситуация остается крайне критичной.

"Они пошли атаку, ворвались на "Азовсталь" по некоторым данным. Наши ребята выбили их оттуда снова и восстановили систему обороны. Но эта ситуация крайне критична. Могу сказать, что президент бросил все силы дипломатии для того, чтобы решить эту проблему. Но посмотрим, что будет дальше", — добавил Арестович.

Напомним, полк "Азов" продолжает героическую оборону в Мариуполе, которая длится уже 70-й день.

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