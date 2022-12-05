На Бахмут враги пытаются наступать по 3-4 раза в сутки: военные сдерживают нашествие "самоубийц"

В последнее время, говорят наши пехотинцы из 24-й королевской бригады, штурмовые группы оккупантов больше смахивают на стаю необученных самоубийц, которых не жалеет командование.

К востоку от Бахмута враг предпринял попытку массированного штурма украинской линии обороны. Ожесточенные пехотные противостояния шли от автодороги на Дебальцево и дальше на Восток — у Подгороднего, Бахмутского, в окрестностях Соледара и вокруг Яковлевки, говорится в ТСН.

Благодаря титаническим усилиям наших воинов-пехотинцев и артиллеристов почти всюду линия фронта осталась неизменной, а остатки штурмовых групп оккупантов вынуждены отступить.

Вражеские самолеты с вертолетами подлетают сюда регулярно, а после них новые глубокие воронки от авиационных бомб и ракет на улицах и детских площадках прифронтовой Донбасса появляются ежесуточно.

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В населенных пунктах, расположенных вплотную к передовой, вражеские мины со снарядами разбили все до одного дома, обломками чуть ли не ежечасно терзает крыши, оконные стекла и заборы. "Они просто, целыми днями — стряпают за нами", — говорят военные.

Каждый раз залпы артиллерии оккупантов начинают звучать еще до рассвета и не прекращаются весь день. Так теперь, одним предложением можно описать — каждый день "на нуле", северо-восточнее Бахмута. "С самого утра противник пытается продавливать позиции артиллерией, как минометами, так и ствольной. Он пытается артиллерией просто снести позицию и спокойно на нее зайти", — военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила Владислав.

Но бойцы сдерживая врага, если украинского реактивного огня, чтобы притихли вражеские артиллеристы, оказывается мало, или нужна более тонкая работа, на близких дистанциях, к делу приобщают "снайперов" артиллерийского толка.

Здесь один из тех участков передовой в Донецкой области, где враг почти ежедневно проводит штурмовые действия. Обычно это происходит днем, но вот последние несколько суток оккупанты лезут вперед небольшими пехотными группами именно темной порой. Случается, говорит "Бас", что за одну ночь приходится отбивать сразу по несколько вражеских штурмов. "Бывает 3-4 раза пробуют. Но скорректируем артой, отбиваем", — говорит он.

Но большой выгоды такие вылазки врагам не приносят, уверяют украинские воины. В последнее время, говорят наши пехотинцы из 24-й королевской бригады, штурмовые группы оккупантов больше смахивают на стаю необученных самоубийц, которых не жалеет командование. "Если у них раньше было больше обученного личного состава, то сейчас у них много мобилизованных, зэков, они бросают их на мясо", — добавляет Владислав.

А еще они очень активно орудуют лопатами. Вражеские "чмобики", очевидно, тоже не по собственной воле, копают прямо перед пулеметными позициями украинских защитников.

Достаточное количество боеприпасов, говорит Бас, одна из гарантий того, что линию ответственности удастся удержать.

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