На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты ведут наступление и угрозу ракетной атаки: вечерняя сводка Генштаба

Российские войска продолжают наступать на двух восточных направлениях: Бахмутском и Авдеевском. Также сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Об актуальной ситуации на фронте говорится в вечерней сводке от Генштаба ВСУ за 7 декабря.

"В течение суток от ракетных ударов и БПлА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелы из реактивных систем залпового огня подверглись жилым кварталам города Курахово Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Восток

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях кафиры сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомы. А на Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы недалеко от Стрелевой, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области. На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

Юг

На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение вблизи Времивки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожье. На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.

По данным Генштаба ВСУ, Воздушные силы в течение текущих суток нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбили ударный иранский БПЛА типа "Shahed-136".

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Напомним, что 7 декабря Россия нанесла сильный удар по Курахово Донецкой области, в результате чего погибли шесть мирных людей.

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