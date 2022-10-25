На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг нанес удары в районах 25 населенных пунктов — Генштаб

Россия нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанося удары по критической инфраструктуре и жилым домам.

Российские оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 25 октября.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование местности на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения”, — говорится в сообщении.

В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под огнем российских оккупантов оказались районы 25 населенных пунктов. Среди них – Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка на Херсонщине.

Напомним, российская армия в войне против Украины больше внимания уделяет Бахмутскому направлению. Оккупанты пытаются выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но понесут большие потери.

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