Один танк, 4 ББМ (боевая бронированная машина – ред.) и 4 автомобиля уже никогда не смогут воевать против украинцев.

Во время оборонной операции на Бахмутском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада уничтожила 9 единиц вражеской техники.

Видео работы опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Великолепная работа 3-й отдельной штурмовой бригады позволила уничтожить 9 единиц вражеской техники: один танк, 4 ББМ и 4 автомобиля. Оборонительная операция продолжается", — подписал генерал-полковник.

Кадры сняты 20 мая.

На Бахмутском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада ювелирно уничтожила вражескую технику

Украина имеет успехи на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении стабилизируется, Украина приняла инициативу на себя. Как сообщили в Минобороны, украинские военные взяли город в полуокружение, а кафиры потеряли часть господствующих высот вокруг города. Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он опроверг заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии" Бахмута. Глава государства подчеркнул, что украинские военные находятся в городе и выполняют "важную задачу".

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