На Бахмутском направлении бои стали менее интенсивными: в ВСУ назвали причины

На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев и атак армии российских оккупантов. В настоящее время военные РФ проводят ротационные мероприятия.

Об этом он в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения "Вагнера" и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо более осмотрительно, чем это делал "Вагнер", — сообщил представитель ВСУ.

По его словам, за прошедшие сутки, 21 июня, россияне обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Кроме того, оккупанты совершили четыре боестолкновения и два авианалета.

Вместе с тем российские захватчики понесли потери во время этих атак: 69 окупантов было уничтожено, а 43 солдат получили ранения, один оккупант был взят в плен.

Ситуация на фронте

Представитель Нацгвардии Николай Уршалович заявил, что российская армия пытается возобновить наступательные действия на восточном направлении. В частности, они делают это для того, чтобы отвлечь резервы Сил обороны на фоне украинского наступления.

Между тем спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Лиманском направлении проходят тяжелые бои. ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Ровнополь-Старомайорское.

По словам президента Владимира Зеленского, на фронте продолжаются жесткие бои. Он подчеркнул, что на юге есть движение украинских сил вперед. На востоке наши защитники удерживают оборону.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что украинские защитники имеют успехи на Таврическом направлении. ВСУ продолжают выбивать оккупантов с позиций, дальше продвигаются и преуспевают.

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