На Бахмутском направлении оккупанты почти потеряли инициативу: что происходит в городе

По состоянию на 1 июня оккупационные войска в Бахмутском направлении почти потеряли инициативу. Они перешли к обороне.

Об этом на брифинге рассказал представитель Нацгвардии полковника Николай Уршалович.

Несмотря на утрату инициативы, враг увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов на Бахмутском направлении.

"Враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов", — заявил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил затишье на Бахмутском направлении. По его словам, сейчас изменен формат сделки. Она связана с выводом подразделений Вагнера и заменой их на армейские и десантные части. Именно поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Впрочем, оно временное, отмечает Сырский.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 1 июня значительная часть наемников вышла из Бахмута. Остальные "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня.

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