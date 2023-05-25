На Бахмутском направлении оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ: детали от Маляр

Враг также наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях.

На Бахмутском направлении 25 мая российские войска пытаются артобстрелами остановить продвижение украинских войск по флангам и стягивают дополнительные подразделения.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Сети.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается восток Украины.

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"На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления", – говорится в сообщении.

В пригороде Бахмута оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом городе еще остаются "вагнеровцы". В то же время Силы обороны Украины контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

Ситуация на других направлениях фронта

Российские захватчики также наступают на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях.

Украинские защитники отразили вражеские атаки на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наступательные действия противника там безуспешны.

В Лиманском направлении россияне 24 мая взяли паузу и наступательные действия не проводили.

На Купянском направлении сегодня продолжаются бои. Российские войска атакуют, пытаясь захватить плацдарм для дальнейшего продвижения. В то же время враг несет потери.

Напомним, ранее 25 мая владелец "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о начале выхода "вагнеровцев" из Бахмута и о передаче позиций регулярной российской армии.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении уже третьи сутки фиксируется уменьшение интенсивности вражеских атак, что может быть связано с перегруппировкой россиян.

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