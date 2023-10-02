На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные тяжелые бои: стало известно, какая ситуация на передовой

За день произошло семь боевых столкновений, ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта.

Ситуация на Бахмутском направлении напряженная, однако контролируемая. Там продолжаются интенсивные тяжелые бои.

Об этом сообщил в рамках единого телемарафона начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"На Бахмутском направлении традиционно продолжаются тяжелые интенсивные бои. Ситуация стабильно напряженная, однако контролируемая. 629 раз противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, использовал свою реактивную и ствольную артиллерию, также 5 раз использовал авиацию", — рассказал Илья Евлаш.

Он также добавил, какие потери понесли оккупанты во время этих столкновений.

"Произошло семь боевых столкновений, нам удалось ликвидировать 184 кафира на этом направлении. Среди техники, которую удалось уничтожить... пять танков вражеских, также ряд различных артиллерийских систем, среди которых "Нона-С", два "Гиацинта-Б" буксировочных, пять установок "Мста-Б", две "Гвоздики", две реактивные системы залпового огня "Град". Кроме этого, уничтожили две "Акации", одна пушку Д-20 152-миллиметра и шесть пушек Д-30, достаточно урожайный такой выдался день..." — отметил Илья Евлаш.

Также, совместно во взаимодействии с подразделениями РЭБ, удачно уничтожены зенитно-ракетный комплекс и радиолокационная станция.

"Кроме того, удалось уничтожить 6 автомобилей, которыми противник подвозил разного вида обеспечения, и уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Оса", который уже достаточно старый, он еще советского производства... Также уничтожили радиолокационную станцию П-18, которая позволяла противнику обнаруживать воздушные цели... Совместно во взаимодействии с подразделениями РЭБ наши подразделения ПЗРК уничтожили 14 FPV-дронов и еще 4 беспилотных летательных аппарата ZALA", — подчеркнул начальник прессслужбы.

Что касается тактической ситуации на Бахмутском направлении, то украинские военные там имеют успехи на некоторых направлениях.

"О тактической ситуации: на юге Бахмута мы все еще продолжаем наступательную операцию, имеем успехи на некоторых направлениях... Противник пытается отразить утраченное положение все еще в районе Клещиевки и Андреевки, однако безуспешно для него", — подчеркнул Илья Евлаш.

Напомним, что война в Украине может занять еще два года. Американские аналитики и официальные лица предполагают, что существует ощущение неизбежной тупиковой ситуации.

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