На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои в районе Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки – Маляр

Также ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, подчеркнули в Минобороны Украины.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

"Враг цепляется, а каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", — говорится в ее сообщении.

Юг

Маляр отметила, что украинская армия продолжает вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях , постепенно продвигаются.

"В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Роботы Запорожской области. Но безуспешно", — написала чиновник.

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Наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях

Российские войска пытаются наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Силы обороны Украины продолжают отражать их атаки, подчеркнула Маляр.

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", — подытожила она.

Ситуация на фронте

В районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области продолжаются вражеские штурмы, сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического толка капитан Валерий Шершень. По его словам, Силы оборины дают отпор, не потеряли позиции. В районе Марьинки произошло 15 боеприкосновений. На Авдеевском направлении под огнем вражеских самолетов украинские военные отразили вражеские атаки на окраинах города.

В то же время 25 июля в России заявили о "захвате" новых сел в Луганской области. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый на следующий день опроверг эту информацию и заверил, что там тактическая линия осталась без изменений.

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