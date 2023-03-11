На Бахмутском направлении произошло 53 боевых столкновения: в ВСУ назвали потери врага

Сейчас есть возможность обеспечивать украинских защитников в районе Бахмута и вывозить оттуда раненых.

На Бахмутском направлении за сутки произошло 53 боевых столкновения и российские оккупанты потеряли там 535 своих бойцов убитыми и ранеными.

Об этом представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 11 марта.

Он также проинформировал, что на Бахмутском отрезке фронта российские захватчики устроили 157 обстрелов из разных видов артиллерии.

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"Произошло 53 боевых столкновения, 16 раз (враг – ред.) обстрелял только сам Бахмут и 23 боевых столкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Череватый.

По его словам, украинские инженеры и командиры делают все, чтобы поставлять защитникам Бахмута необходимую амуницию, боеприпасы, медикаменты и еду. Кроме того, дальше обеспечивается возможность вывоза из города раненых бойцов.

Напомним, накануне в Минобороны Украины заявили об обостренной ситуации в Бахмуте: враг наступает и пытается прорвать украинскую оборону. В то же время ВСУ делают все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать свои планы.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, на сегодняшний день у Украины есть еще достаточно ресурсов, чтобы удержаться в районе Бахмута. Кроме того, защитники города могут проводить небольшие контрнаступления в окрестностях.

По оценкам британской разведки, за последние четыре дня "вагнеровцы" захватили большую часть восточной половины Бахмута. В частности, линия фронта теперь проходит по центру города вдоль реки Бахмутка.

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