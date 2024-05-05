На Бахмутском направлении россияне сменили тактику: в ВСУ рассказали детали

Россияне изменили тактику на Бахмутском направлении, где сегодня идут одни из самых ожесточенных боев.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, передает 24 канал.

По его словам, на Бахмутском направлении враг больше бережет технику, чем пехота.

Мобилизированные уже даже не проходят обучение, а сразу отправляются на передовую. В частности, штурмовые действия на направлении происходят при минимальном участии техники, или вообще без нее

"Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, при чем в первых штурмовых рядах идут именно они", – заявил Калашников.

Сейчас оккупанты начинают окапываться и создавать огневой рубеж.

"Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", – добавил пресс-офицер.

Кроме того, оккупанты стали чаще использовать КАБы. Однако артиллерия работает у оккупантов не так точно, как им хотелось бы.

"Оккупанты производят в сутки от 10 до 12 тысяч выстрелов из артиллерии, однако Калашников уверяет, что это не то количество, которое необходимо для активных штурмовых действий. Поэтому враг активнее использует КАБы, пытается штурмовать и наносить огненное поражение ", — добавил офицер.

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