На Бахмутском направлении танкисты перезаряжают свои машины по несколько раз в сутки, чтобы обуздать врага. Они прикрывают украинскую пехоту с закрытых позиций и вступают в прямые столкновения с боевыми машинами противника. Украинским танкистам на Бахмутском направлении сейчас приходится загружать боекомплект в свои панцирники по полдесятка раз в день, говорится в ТСН.

Чем ближе передовая на Бахмутском направлении, тем громче становится и в небе, и на земле. Украинская боевая авиация, артиллерия и тяжелая бронетехника — здесь все теперь выполняют совместную и очень похожую работу. "Сейчас мы в основном прикрываем пехоту", – рассказывают они.

Чтобы наши пехотинцы надежно держали фронт, имели возможность отбивать вражеские штурмы и при первой возможности контратаковать, свой танк, говорит наводчик украинского бронха, они перезаряжают по несколько раз в сутки. Бывает, что вражеские артиллеристы целенаправленно выискивают замаскированные позиции наших танкистов. "Работало прямо возле нас! Прилет у танка! В упор", — говорит танкист "Сокол".

В такие моменты смертоносное железо в сторону украинской линии обороны летит целыми пакетами. На корпусах тогда появляются характерные отметины, бойцам приходится прощаться с собратьями.

Тишины на Бахмутском отрезке передовой сейчас не бывает. Изменяется только, как говорят украинские военные, интенсивность вражеского огня и, как следствие, частота применения украинских тяжелых калибров. "Снарядов достаточно, но надо их экономить. У нас бывают поправки, буквально в половинку деления. Это о чем-то, да и говорит", – убеждает танкист.

Каждый снаряд, говорит командир экипажа, 125-миллиметровой пушкой, они стремятся доставить точно в цель. "То, что мы здесь, означает, что мы здесь держим оборону. Мы — не боимся и не сдаемся! Каждый москаль должен понимать, что мы свою землю не сдаем", — говорят бойцы.

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