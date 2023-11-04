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На Бахмутском направлении украинские бойцы штурмуют позиции окупантов: видео с поля боя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1539
Время на прочтение
1 мин
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На Бахмутском направлении украинские бойцы штурмуют позиции окупантов: видео с поля боя

Бой на Бахмутском направлении / Фото: скриншот с видео

На видео бойцы ВСУ ведут плотный стрелковый огонь и штурмуют вражеские блиндажи.

В Сети появилось видео штурмовых действий ВСУ и динамических ближних боев на позициях окупантов на Бахмутском направлении.

Кадры из нательных камер украинских бойцов опубликовали в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

На видео бойцы ВСУ ведут плотный стрелковый огонь и обстреливают вражеские блиндажи из ручных гранатометов.

Одному из бойцов группы оказывают неотложную медицинскую помощь после ранения, извлекая небольшой осколок из руки, после чего штурм продолжается.

На Бахмутском направлении украинские бойцы штурмуют позиции окупантов

На Бахмутском направлении украинские бойцы штурмуют позиции окупантов

Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1539
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