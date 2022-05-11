На Бахмутском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы и готовится к наступлению - Генштаб

На Бахмутском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы и готовится к наступлению - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты занимаются подготовкой к наступлению на Бахмутском направлении.

Российские войска не перестают из артиллерии обстреливать позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия в направлениях на Орехово и Тошковка, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области во время контрнаступления украинские пограничники уничтожили 30 российских военных, еще двое оккупантов были взяты в плен. Пленники заявили, что являются жителями Красного Луча, и при этом убедительно указывали, что они из Луганской области.

Также накануне Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов Харьковской области, откуда российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреливали жилые массивы областного центра.

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