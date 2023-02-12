На Бахмутском направлении враг только за сутки потерял 212 солдат, произошло 41 боеприкосновение — ВСУ

Главным направлением удара россиян остается Бахмутский отрезок фронта. В течение суток враг 167 раз нанес удары разными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение, во время которого Россия потеряла 212 военнослужащих убитыми и 315 – ранеными.

Об этом в эфире национально телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"В районе непосредственно Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боеприкосновений. Бои также велись в районах Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра. Враг также продолжает атаки на Лиманском направлении в Донецкой области. Там много дней подряд враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем — за эти сутки 424 обстрела разными типами артиллерии и 23 боеприкосновения произошло. Также враг потерял 69 убитыми и 126 — ранеными, есть также значительные потери техники", — рассказал он.

Такие потери ощутимы для армии России.

Череватый напомнил, что даже западные аналитики отмечают, что динамика потерь России просто не сопоставима с какими-либо боевыми действиями армий современного типа.

"Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это значит, что у них и тактическая медицина не отвечает качественным образцам, не отвечает тактика боевых действий современным требованиям и многие другие факторы. Их количество, которое они набирали во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий", — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Вооруженные силы Украины сейчас истощают врага на востоке и наносят ему потери в живой силе и технике, что безусловно отражается как на ведении боевых действий врагом, так и на его морально-психологическом состоянии. Таким образом, Силы обороны истощают захватническую армию, чтобы не дать ей проводить большие наступательные операции.

Напомним, российские захватчики на Бахмутском направлении предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику.

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