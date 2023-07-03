На Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам – Маляр (карта)

Вооруженные силы Украины на прошлой неделе имели тактический успех и продвижение по населенным пунктам по нескольким направлениям, в основном – Бахмутское направление. Основные бои продолжаются по селам Берховка и Клищиевка Донецкой области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Мы традиционно оцениваем продвижение по флангам возле Бахмута. По северному флангу продолжались тяжелые бои, по южному – были тактические успехи и определенные продвижения. Но враг оказывает очень сильное сопротивление. То, с чем сталкиваются наши Вооруженные силы – очень жесткий поединок. То, что враг не продвигается, а мы продвигаемся, говорит о профессиональности, мужестве и силе наших военных", — отметила заместитель министра обороны.

На Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. Фото: deepstatemap.

Напомним, ВСУ уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях.

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