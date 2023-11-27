На Бахмутском направлении ВСУ отразили 26 атак противника: в Генштабе сообщили о ситуации на фронте

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданских.

Во время 642-х суток полномасшабной войны России против Украины произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес ракетный и три авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщили в Генштабе 27 ноября.

Вражеские обстрелы повлекли за собой разрушение и повреждение частных жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на направлениях

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность вблизи границы, а также обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Здесь артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал Синьковку и Петропавловку в Харьковской области. Там ВСУ отразили три атаки.

На Лиманском направлении противник штурмовал район Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов. На этом направлении ВСУ отразили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное, Переезное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичей, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 9 атак.

На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.

"Силы обороны и далее удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам. Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Тем временем очень ожесточенные бои продолжаются на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил 25 ноября, что российские войска пытаются окружить город с флангов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты вошли в Авдеевскую "промку"! Как это изменит ситуацию на фронте? Репортаж с передовой

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