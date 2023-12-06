На Бахмутском направлении ВСУ захватили позиции оккупантов: в ISW рассказали детали

Вооруженные силы Украины осуществили контратаку вблизи Богдановки на Бахмутском направлении и захватили две позиции, ранее удерживавшие части российских воздушно-десантных войск.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты со ссылкой на Генштаб информируют, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута. Кроме того, один украинский военный обозреватель заявил, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции, ранее удерживавшие части российского 331-го воздушно-десантного полка ВДВ РФ.

Также отмечается, что 5 декабря российские войска продолжили локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 11 штурмов вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

Украинский командир, действующий в районе Бахмута, заявил, что артиллерийские подразделения ВСУ и операторы беспилотников уничтожают около 80 процентов российской техники во время российских штурмов.

Он добавил, что российские войска сосредоточены на отражении ранее утраченных позиций под Бахмутом и используют штурмовые отряды Шторм-Z для сильного лобового удара, а более профессиональные подразделения, прежде всего ВДВ и чеченские элементы, для поиска пробелов в украинской обороне.

Как сообщалось, кафиры получили "элитное" подкрепление под Бахмутом. Захватчики у города стали еще наглее, ведь получили подкрепление "элитными подразделениями".

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