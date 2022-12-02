На Бахмутском направлении за два дня в Горловку доставлены до 70 тел оккупантов - Генштаб

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям войск ВСУ вдоль линии столкновения; четыре ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области.

Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позиции наших войск вдоль линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 2 декабря.

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Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасильевка, Ходино, Волковка, Юнаковка и Запсилье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Бударки и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Дворична, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также нанес авиаудары неподалеку от Кисловки и Новоселовского.

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению из артиллерии разных типов подверглись объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также неподалеку от Угледара зафиксированы вражеские авиаудары.

На Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону. Огневому влиянию подверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Загирное, Зализничное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское на Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах.

В населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области враг с целью обвинения Сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения "Михайловское высшее профессиональное училище".

Противник продолжает нести потери. Так, подтверждено огневое поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Камянское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными.

Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

В город Горловка Донецкой области в результате боевых действий на Бахмутском направлении в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены в 70 тел погибших оккупантов.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пять пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, два состава боеприпасов, девять районов сосредоточения личного состава и ВВТ и четыре других важных объекта противника.

Напомним, полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула сообщил, что оккупанты готовятся к сдаче левобережья Херсонщины.

Кроме того, американские аналитики из Института исследования войны сообщают, что захватчики готовятся к отступлению в Запорожской области.

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