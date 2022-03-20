На Банковой чиновников просят правильно говорить о предстоящей победе Украины: топ-3 правил

Прежде всего, призывают региональных чиновников не говорить о предоставлении оружия Украине и подготовке контрнаступлений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина точно придет к победе над Россией, которая цинично напала на нее и варварски уничтожает территорию. Однако он призвал не помогать оккупантам и не разглашать некоторую информацию.

Об этом он сказал в своем видеообращении 20 марта.

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"25-й день войны, 25-й день полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию и, к сожалению, 25-й день России не хватило, чтобы понять, никакого шанса победить у них нет. А я хочу попросить о нескольких вещах. Это касается, прежде всего, чиновников. Пожалуйста, любую информацию о поставке оружия, любого оружия из любой страны давайте не разглашать до момента, пока это оружие не начнет работать. Это очень важно. Логистические центры работают, переговоры со странами продолжаются, но давайте об этом не говорить в широком формате и в широком эфире", — призвал Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса президента попросил местную власть не разглашать какую-либо передислокацию украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению.

"Давайте не говорить о каких-либо передислокациях украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению. Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы понимают, откуда и как надо атаковать. Но давайте об этом не говорить ради лайков и репостов", – сказал Подоляк.

Подоляк в конце в очередной раз заверил, что "никакого предательства нет и не будет".

"93% считают, что мы идем к победе. И мы точно к ней придем. Давайте только об этом говорить правильно", — добавил он.

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