На Банковой готовят более "понятный" график веерных отключений

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время появится более "понятный" график веерных отключений электроэнергии в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно при сегодняшних обстоятельствах", – отметил он.

По словам Тимошенко, особенно на Банковой учитывают потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.

Отключение света в городах Украины

В субботу, 22 октября, армия РФ совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины для стабилизации работы энергосистемы.

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением. Российские войска разрушили около 40% объектов энергетики на территории страны.

Мэр Ровно Александр Третяк предупредил горожан, что в среду, 26 октября, в городе с 13 до 18 часов планово будут выключать электроэнергию.

Между тем, во Львовской области создали графики аварийных отключений света по группам. Теперь жители Львовщины могут узнать, к какой группе принадлежит их жилье и приблизительное время отключений в конкретный день.