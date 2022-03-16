На Банковой кратко описали, что происходит на дипломатическом и военном фронте сейчас

Власти России пытаются найти союзников.
Украинские войска, которые героически защищают Родину от российских захватчиков, на некоторых участках перешли в наступление. Это кардинально изменяет диспозицию сторон.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Что происходит прямо сейчас. Первое – контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. Второе – начинается побег российских журналистов с телеканалов. Третье – руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", – написал Подоляк.
Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин уже политически проиграл войну в Украине, а в военном плане он ее не выиграет.
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