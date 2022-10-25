На Банковой напомнили, почему преступления РФ в Украине следует признать геноцидом

Мир должен признать многочисленные преступления России, полномасштабно вторгшейся в Украину, геноцидом украинского народа.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк отметил, что россияне под фейковыми поводами вторглись в Украину, где уничтожают города и инфраструктуру, мародерят, убивают людей, а их пропагандисты и дальше призывают убивать украинских детей.

"Напомню хронологию. Под фейковыми поводами Россия вторгается в Украину, обстреливает города, казнит людей, грабит дома, разводит семьи, сжигает книги, уничтожает инфраструктуру. Ее пропагандисты призывают убивать детей. Напомните хоть одну причину, почему действия России еще не признаны геноцидом?", — отметил Подоляк.

Преступления России в Украине

Российские оккупационные войска после начала вторжения в Украину устраивают на тех территориях, которые им удается временно захватить, настоящий геноцид. Войска РФ убивают, пытают, изнасилуют граждан, оказавшихся в оккупации. А после деоккупации Бучи, Изюма, Лимана и других населенных пунктов Украина фиксирует массовые захоронения и ряд военных преступлений, совершенных армией РФ.

Президент Польши Анджей Дуда также сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что диктатора Путина и его сторонников необходимо привлечь к полной ответственности за военные преступления в Украине.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в конце августа сообщал, что Сенате США появился проект резолюции о признании действий Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа.

Напомним, в результате обстрелов Российской Федерации в течение 24 октября погибли и пострадали 20 мирных людей. Больше всего жертв среди гражданских в Донецкой области.

По состоянию на 25 октября с начала войны российские оккупанты убили в Украине как минимум 430 детей, более 820 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

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