На Банковой ответили, на что рассчитывала Россия, развязывая войну против Украины

В Офисе президента уверены, что Россия будет платить Украине репарации.

У Зеленского считают, что нападая на Украину, российский диктатор Владимир Путин делал ставку на "усталость" Запада и ошибся.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.

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"В России делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня — арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра – репарациями", — говорится в его сообщении.

Как Россию накажут за жестокую войну против Украины

Европейский союз предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 30 ноября отметила, что Россия также должна финансово заплатить за нанесенные ею разрушения. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовит проект резолюции Генассамблеи ООН по спецтрибуналу над Россией. По его словам, "справедливость должна быть такой же, как это было после Второй мировой войны по поводу преступлений нацистов".

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