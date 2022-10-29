На Банковой подсчитали количество жертв среди гражданских от агрессии РФ за сутки

От действий РФ в Украине гибнут и страдают гражданские люди.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 28 октября, погибло и пострадало более 15 мирных людей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.

По данным местных ОВА, по состоянию на утро 29 октября больше всего жертв агрессии РФ за минувшие сутки — в Донецкой области. В этом регионе обнаружили 3 погибших и 8 раненых.

В Харьковской области от атаки российских оккупантов трое человек ранены.

В Запорожской области двое гражданских ранены, в Днепропетровской области — 1 ранен.

Напомним, на только что освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики РФ убили во время оккупации. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений. Сейчас открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших есть и гражданские – взрослые и дети.

Тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты позволяют себе без оснований проводить обыски в домах людей.

"То есть понравилась квартира – можно ее безосновательно обыскать, зайти что-нибудь интересное. Ну или ценное", — подчеркнул Гайдай.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что международное сообщество должно признать многочисленные преступления России геноцидом украинского народа.

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