На Банковой предупредили, что в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена"

Граждан Украины призывают быть готовыми к отключениям электроэнергии и воды по всей стране из-за ракетных обстрелов россиян энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона.

Тимошенко предупредил, что в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена", а из-за ударов РФ по критической и энергетической инфраструктуре — возможны веерные отключения.

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В этом контексте он напомнил, что в ходе утренних ракетных обстрелов снова пострадали объекты энергетической инфраструктуры в ряде крупных городов Украины.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", – обьяснил Тимошенко.

Кроме того, замглавы ОП добавил, что в Киеве также россияне попали в объект энергетической сферы. В результате в одном из районов города исчезли вода и свет. Тимошенко заверил, что вскоре их подачу восстановят.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается запугать украинцев, оставить без света и тепла. Такие действия Кремля – это агония, такая же, какую мир уже наблюдал 78 лет назад.

Массированный ракетный удар по Украине

Заметим, что утром 18 октября войска РФ продолжили кошмарить украинцев – враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом. О жертвах пока не сообщается.

Что известно о ракетных ударах и их последствиях – в материале ТСН.ua.

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