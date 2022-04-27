На Банковой прокомментировали заявление Турции о встрече Путина и Зеленского "в ближайшие дни"

На Банковой прокомментировали заявление Турции о встрече Путина и Зеленского "в ближайшие дни"

Время и контекст встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина, развязавшего и ведущего циничную войну против Украины, пока не определены.

Как только конкретная информация об ожидаемой встрече Зеленского с Путиным появится, об этом на Банковой обязательно обещают сообщить.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии СМИ по поводу заявлений министра обороны Турции о такой встрече в ближайшие дни.

По его словам, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Однако время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены. С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, готовящих позиции сторон в юридическом плане", — сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна надеется, что встречу президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — удастся провести уже в ближайшие дни. С соответствующим предложением неоднократно выступал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как сообщалось, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

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