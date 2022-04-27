На Банковой рассказали, что у них очень плохие новости для России

На Банковой рассказали, что у них очень плохие новости для России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил плохие новости для России, начавшей войну против Украины.

После встречи министров обороны 40 стран, объем, скорость, логистика и расширенная номенклатура поставок оружия для Украины существенно усиливается.

Об этом советник главы Офиса президента, участник переговоров с РФ Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира очень плохие новости для РФ. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия — Украине существенно усиливается", – написал он.

Напомним, 26 апреля министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ. В частности, было принято решение, что Германия передаст Украине зенитные танки Gepard.

Министры обороны США и других государств будут ежемесячно собираться для того, чтобы помогать Украине. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что следующие встречи будут личными или будут проходить в онлайн-формате.

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