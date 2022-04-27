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На Банковой рассказали, что у них очень плохие новости для России

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На Банковой рассказали, что у них очень плохие новости для России

Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил плохие новости для России, начавшей войну против Украины.

После встречи министров обороны 40 стран, объем, скорость, логистика и расширенная номенклатура поставок оружия для Украины существенно усиливается.

Об этом советник главы Офиса президента, участник переговоров с РФ Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира очень плохие новости для РФ. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия — Украине существенно усиливается", – написал он.

Напомним, 26 апреля министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ. В частности, было принято решение, что Германия передаст Украине зенитные танки Gepard.

Министры обороны США и других государств будут ежемесячно собираться для того, чтобы помогать Украине. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что следующие встречи будут личными или будут проходить в онлайн-формате.

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