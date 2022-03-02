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На Банковой сообщили, что сейчас сопротивляются Украине только те военные, которыми командуют генералы РФ

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На Банковой сообщили, что сейчас сопротивляются Украине только те военные, которыми командуют генералы РФ

Последствия обстрела кафиров / Associated Press

Арестович говорит, что военных РФ, еще не попавших под сокрушительный огонь нашей авиации, становится все меньше.

Российская армия, которая вторглась на территорию Украины в ночь на 24 февраля, переживает "психологический перелом" — оккупанты массово бросают свое оружие и технику, сдаются в плен или убегают к белорусской или российской границе. Сопротивление оказывают только те, кем командуют генералы РФ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 марта на брифинге.

"Наступил определенный психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает свое оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Единственный, кто оказывает сопротивление, это организованная масса противника, управляемая высшим руководством, в присутствии российских генералов, и еще не попавших под сокрушительный огонь нашей авиации. Но таких становится все меньше", — сказал Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

ВОЙНА В УКРАИНЕ / нас поддерживает весь мир / Вместе мы победим врага / Украина – страна победителей!

ВОЙНА В УКРАИНЕ / нас поддерживает весь мир / Вместе мы победим врага / Украина – страна победителей!
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