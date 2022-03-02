На Банковой сообщили, что сейчас сопротивляются Украине только те военные, которыми командуют генералы РФ

На Банковой сообщили, что сейчас сопротивляются Украине только те военные, которыми командуют генералы РФ

Арестович говорит, что военных РФ, еще не попавших под сокрушительный огонь нашей авиации, становится все меньше.

Российская армия, которая вторглась на территорию Украины в ночь на 24 февраля, переживает "психологический перелом" — оккупанты массово бросают свое оружие и технику, сдаются в плен или убегают к белорусской или российской границе. Сопротивление оказывают только те, кем командуют генералы РФ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 марта на брифинге.

"Наступил определенный психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает свое оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Единственный, кто оказывает сопротивление, это организованная масса противника, управляемая высшим руководством, в присутствии российских генералов, и еще не попавших под сокрушительный огонь нашей авиации. Но таких становится все меньше", — сказал Арестович.